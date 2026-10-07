AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fonda karanlık nokta kalmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cemil Tugay 'a hoş geldin diyoruz. Bundan sonrasında inşallah İzmir'imiz çok daha güçlü hizmetlerle merkezi hükümetle yerel hükümet arasındaki koordinasyonun tam olarak sağlandığı çerçeve içerisinde geleceğe iyilikle bakacak. Tabii Cemil bey aslında çok zarif bir konuşma yaptı. Niçin AK Parti'ye geldiğini hiç kimseye bir şey söylemeden çerçeveli bir şekilde ortaya koydu. Ama görüldüğü gibi önceki partisindekilerin 2-3 gündür yaptığı bir hakaret kampanyası var. Aslında bütün bunlara bakıldığında o partilerde neden durulmaması gerektiğini gösteren bir üslubu her zeminde kullanmaya devam ettiklerini görüyoruz.

-Gerçekten siyasi hayatımıza büyük kazanımlar getirmiş olan Meclis Başkanvekilimiz, bakanımız Bekir Bozdağ bey bu görevi sağlık sorunları nedeniyle bıraktı. Bekir beyin bundan sonrasında daha güçlü bir şekilde partimize, ülkemize hizmet edeceğine inanıyoruz. İnşallah daha güçlü şifalar bulacaktır.

Bekir bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanmıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

-Gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Bununla ilgili olarak partimizde kurduğumuz mekanizma en güçlü şekilde çalışmaya devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kurulan kurul ve komisyonlar kendi ritmi içinde çalışıyor. Burada ayrıca işin Suriye ve Irak boyutunda da önemli gelişmeler var. Zaman zaman bazı örgüt mensuplarının çerçeve yasanın yürürlüğe girdiğini ancak uygulanmadığını söylemeleri gerçeği yansıtmıyor.

-Suriye'de SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra ortaya çıkan tablo bu terörsüz Türkiye'nin kazanımlarından biri olarak önümüze gelmiştir. Şu anda ikinci kazanım olarak Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin 1 Eylül'de yaptığı açıklamadır.

-Toplumsal destek son derece yüksek uygun dil kullanılmalı.

“FONDA KARANLIK NOKTA KALMAYACAK”



Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bir kurul kuruldu. Bu kurul hem bütün bu sürecin, bütün boyutlarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Diğer bütün kurumlar sürecin tüm boyutlarını ortaya çıkarıyorlar. Fon Koordinasyon Kurulu bütün bu çalışmaların yanında aynı zamanda fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımızın haklarının korunması için de bir eylem planı ortaya çıkarıyor. Hakları gasp edilenler müsterih olsun. Burada kim tamahkarlık yapmış kim haksızlığa uğramış, devletlerin elindeki belgeler bunları ortaya çıkarabilecek güçtedir.

Bunun bir daha tekrar etmesi için nasıl bir yasal düzenleme kaç maddelik bir düzenleme gerekiyorsa onun da Yüce Meclis'e gönderilmesi için gereken adımlar atılmıştır. Burada hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Kim dolandırıcılık yapmış kim mağdur olmuş hepsi ortaya çıkacaktır."