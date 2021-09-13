AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Laiklik prensibi anayasada korunmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski AK Parti Milletvekili Resul Tosun’un, “İstismarı önlemek için laiklik ilkesi ya anayasadan çıkarılmalı ya da yeniden tarif edilmeli” sözlerini değerlendirdi.

"ANAYASADAN ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"



AK Parti MYK toplantısı devam ederken gündeme dair açıklamalarda bulunan Çelik, Tosun'un sözlerine dair bir soruya şu yanıtı verdi:



"AK Parti’nin laiklik konusunda tutumu bellidir. Laiklik anayasadan çıkarılması gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Bu duruma AK Parti’nin olumlu bakması mümkün değildir. Laiklik toplumsal barışı sağlayan bir mekanizma olarak da son derece kıymetlidir. Biz laiklik prensibinin anayasada korunması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir yaklaşıma olumlu bakmıyoruz."



"DAYATMA YA DA İDEOLOJİK BASKI ARACINA DÖNÜŞMEMELİ"



"Laiklik prensibi olmasın diyenler kadar laiklik prensibini dayatma olarak kullananlar söz konusuydu" diyen AK Parti Sözcüsü şöyle devam etti:



"Laikliğin istismarıdır laikçilik. AK Parti iktidara geldiğinden beri laikliği güçlü bir şekilde savunmuştur. Bir dayatma ya da ideolojik baskı aracına dönüşmemesi gerektiğini ifade etmiştir. 28 Şubat’ta bütün o işleri yapanlar laikçilik adına yapıyorlardı Atatürk’ü istismar ederek yapıyorlardı. Laiklik tabii ki anayasamızda yer alacaktır. Laiklik prensibi anayasada korunmalı. Bunun anayasadan çıkarılmasını söylemek aşırı bir ifadedir."