AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: SDG Türkiye için tehdit

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Terörsüz Türkiye sürecinde komisyonun yazacağı ortak rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, siyasi partilerin hazırladığı raporların birbirinden farklı olduğunu dile getirdi.

Çelik, yol haritasının işlediğini ifade edip “Farklı düşüncelerden bir sonuç çıkartılacak.” dedi.

Terör örgütü PKK'nın da feshine ilişkin açıklama yapan Çelik, “Odağımız silahların yakılması ve bırakılmasıdır. PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli." diye konuştu.

“RAPORLARDA FARKLILIK VAR”

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Terörsüz Türkiye'de raporlar yazıldı. Bu komisyona dönük eleştiriler de oldu. Asılsız suçlamaların bir yeri yok. Parlamenter siyaset demek farklı görüşleri bir araya getirerek bir sonuç çıkarmak demek.

Partilerin raporları arasında farklılar var. Farklı düşüncelerden bir sonuç çıkartılacak. Hem biz hem MHP'nin verdiği rapor benzerdir, uyum vardır. Bölgeyi terörsüz bir ortama kavuşturmak için çalışıyoruz. Süreçte yol haritası işliyor. Terörün amacına ulaşması engelleniyor.

“FESİH KONUSU FİİLİ BİR DURUM HALİNE GELMELİ”

AK Parti olarak komisyona sunduğumuz raporda görüşlerimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Boşaltılan mağaralar ve sembolik düzeyde bırakan silahlar var. Terör örgütünün bütün şube ve uzantılarıyla birlikte fesih edilmesi esas amaçtır. Fesih konusu fiili durum haline gelmeli. Retorik olmaktan çıkmalı. Terörün gündemden çıkmasıyla birlikte pek çok konunun stresten kurtulmuş şekilde daha net bir şekilde ele alınabilmesi mümkün olacaktır. Odağımız PKK'nın feshi ve silahların yakılmasıdır.

GAZZE'DE SON DURUM

Gündemimizde Gazze'deki kış şartları da var. İsrail her gün yeni bir eylem üretiyor. İsrail ateşkesin tüm dinamiklerine aykırı hareket ediyor.

Sarı hat yeni sınır, ateşkesin bütün mekanizmalarına aykırıdır. Burada bütün hatların aslında geçici bir askeri önlem olduğunu unutmamak gerekir. Gazze ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz.

“SDG TÜRKİYE İÇİN TEHDİT”

Toplantı sonrası soruları yanıtlayan Çelik, SDG'nin Türkiye için bir tehdit olduğunu dile getirip “Suriye'de ulusal bütünlük oluşsun istiyoruz.” dedi.

Çelik, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini ifade edip “Mağaraların boşaltılması olumlu ama yeni tahkimat olmamalı.” diye konuştu.

“BİR ÜLKEDE İKİ ORDU OLMAZ”

Çelik, "Bir ülkede iki silahlı güç olursa soru iç savaş olu. Suriye'de tek ordu olmalı, kardeşçe, onurlu bir gelecek inşa edilmelidir." ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR OPERASYONA GEREK KALMASIN İSTİYORUZ”

“Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak için askeri hazırlığı her zaman var” diyen Çelik, "Ama esas olan bugün SDG'yi kim silah bırakmasın diye cesaretlendiriyorsa bu Suriye'ye yapılan en büyük kötülüklerden biridir. Onun için biz herhangi bir operasyona gerek kalmasın istiyoruz." dedi.

DEM Parti görüşmesiyle ilgili de konuşan Çelik, “Sayın cumhurbaşkanımızdan randevu isteyeceklerini söylediler ama henüz bir takvim yok. Ortak düşündüğümüz noktalar var ortak düşünmediğimiz noktalar var. Burada sağduyulu hareket edip marjinal söylem ve eylemlerden kaçınmak lazım. Siyasi partiler arasında bu tür diyaloglar her zaman kıymetlidir.” diye konuştu.

TBMM'DEKİ YUMRUKLU KAVGA

TBMM'de bütçe görüşmelerinde yaşanan olaylarla ilgili sorulan bir soruya Çelik, “Siyasette zaman zaman tansiyon yükseliyor. dün maalesef İshak arkadaşımıza dönük ok aleni bir şiddet gerçekleştirildi. Sözün cevabı sözle verilir. Yapılan eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. İshak bey orada ortamı yatıştırmak için bulunurken maalesef bir saldırıya uğradı. Bunun için aleni şekilde özür dilenmesi son derece önemlidir. CHP ceza sürecini işletmelidir.” dedi.