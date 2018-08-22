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Yunanistan'ın darbeci askerlerden Süleyman Kaynakçı'ya iltica hakkı vermesine AK Parti'den tepki geldi.

Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yunan yargısının darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza attığını" belirtti.

"Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor." ifadesini kullanan Çelik, darbecilerin Türk milletinin ve devletinin en tehlikeli düşmanı olduğunu, Yunan yargısının da verdiği kararlarla Türkiye'nin düşmanlarından yana tavır aldığını bildirdi.



AK Parti Sözcüsü Çelik, darbecilere karşı mücadelenin terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmesi gerektiğini belirterek, terörle mücadelede çifte standardın teröre, darbecileri himaye eden yargı kararlarının da darbeye destek vermek anlamına geldiğini vurguladı.



Çelik, şunları kaydetti:



"Açık ve net, Yunan yargısı verdiği kararlarla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur.



Teröre karşı verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, darbecilere karşı da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele sırasında teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız."

