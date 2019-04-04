Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

ABD Dışişleri Sözcüsü'nün seçim süreciyle ilgili açıklaması kınanacak bir açıklama.

Bütün seçim süreçlerinin patronu YSK'dır. Demokratik devletlerde seçim süreçlerinin yöneticisi hukuk kurullarıdır.

Avrupa Konseyi'nin yersiz açıklamaları oldu. Dünyada hiçbir yerde bizim dışarıdan gelen gözlemcilere gösterdiğimiz kolaylığı göremezsiniz. Sizlere sağladığımız bilgi verme mekanizmaları hiçbir yerde bu kadar güçlü ortaya konmuyor.

YSK son derece gelişmiş kurumdur. Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir. YSK, dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir. Gururlu bir demokrasimiz var ve saygı bekliyoruz.

İlk defa bir kişi mazbata almadan program yürütüyor, resmi bir sıfat kullanıyor. Bir kişi bir göreve talip olduğu zaman bu görevin ağırlığını taşımalıdır.

Vatandaşlarımızı karşı karşıya getirebilecek bir takım imalarda bulunmak doğru değil.

Hukuki süreç devam etmektedir. Son derece şeffaf bir süreç yürütülüyor. Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecek.

CHP'li aday konuşurken hoşgörüden, empatiden bahsediyor. Bunların retorikten ibaret olup, olmadığını gösteren şey hukuka saygıdır. Bu sempatik cümleler hukuki sürecin alternatifi değildir. Vatandaşın oyunun heba olmamasından, milli iradenin tecelli etmesinden bahsediliyorsa bunun karşılığı hukuka saygılıdır. Aksi takdirde bu siyasi makyaj olarak değerlendirilir. Çıkıp da sürekli sempatik cümleler kurup, sonra katkı versinler diye sayın Cumhurbaşkanımızı ve sayın Devlet Bahçeli'yi hukuki sürece katkı sunmaya davet etmek yanlıştır. Hiçbir siyasetçi sürecin karar vericisi değildir. Sürecin patronu Yüksek Seçim Kurumu'dur. Vatandaşımızın iradesi net olarak gözüktükten sonra hepimiz diyeceğiz ki, 'başımızın üstünde yeri' var, kazananı tebrik edeceğiz.

Devlet geleneği olarak Anıtkabir'in siyasiler tarafından ziyaretinden memnuniyet duyarız. Anıtkabir ziyaretinin mazbatanı almamış bir kimse tarafından istismar edilmesini protesto ediyoruz. Twitter'e istediğiniz unvanını yazabilirsin. Aday kendisi de gelişigüzel bir ziyaret olmadığını ifade ediyor. Oradaki komutaya yalan bilgi vererek, sahip olmadığınız bir unvanı kullanarak bu şekilde Anıtkabir defterini, Atatürk'ün hatırasını siyaseten istismar etmek hiç kimsenin aklına gelmeyen yakışıksız bir tavır olmuştur.

Olağanüstü bir durum yok, memlekette her şey yolunda. Herkes talip olduğu makamın saygınlığına uygun davranmalı. Her şey vatandaşın gözü önünde gerçekleşiyor.

Sosyal medyada her gün bir sürü yalan haber çıkıyor. Manipülasyon, bilgi eksikliği olabilir. Sürekli bunlar etiketlenip partimize soruluyor. Partimizin yetkili kişileri bellidir. AK Parti'yi bağlayıcı olan şey en üst düzeyde Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın ne söylediğidir. Onun dışında yetkilendirdiği kişilerin söyledikleridir. Resmi olmayan açıklamalardan sorumlu değiliz.



(Biden'in açıklamaları) Türkiye NATO'nun kilit ülkesidir. ABD Dışişleri Bakanı saygın bir dil kullansın.

Hukuk işlesin, sonuca saygı duyalım.