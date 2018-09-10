AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI ÖNEMLİ KAZANIMLAR GETİRMİŞTİR"



Çelik, yerel seçimlere ilişkin, "Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir, toplumsal taleplere duyarlı olmaktır. Bu çerçevede bir değerlendirme yapıldı." dedi.



Cumhur İttifakı'na değinen Çelik, "Cumhur İttifakı, geçen dönemde son derece önemli Türk siyasetine kazanımlar getirmiştir. Bundan sonrasında da aynı kazanımları devam ettireceğinden bir kuşkumuz yoktur." diye konuştu.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin soru üzerine Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin takvimine göre bu görüşmeler zaten sürmektedir. Bugün yeni bir görüşme olur mu? Bu mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

AF TARTIŞMALARI

Çelik, af tartışmalarına ilişkin soruya ise "Af tartışmalarıyla ilgili daha önce açıkladığımın dışında yeni bir değerlendirmemiz yok" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE KÖPRÜ OLMA İŞLEVİ YÜRÜTÜYOR"



Türkiye'nin, İdlib'e konusunda gerek diplomatik gerek diğer kanallardan istişarelerini sürdürdüğüne dikkati çeken Çelik, "İran ve Rusya ile istişareler sürdüğü gibi aynı şekilde Cenevre Süreci, Astana Süreci arasında köprü olma işlevi yürütüyor." dedi.



KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik soru üzerine Çelik, şunları kaydetti:



"15 Temmuz'a darbe girişimi derken, 20 Temmuz'a darbe diyorsa, Fetullahçı Terör Örgütü ile meşru hükümeti aynı düzlemde algılıyor demektir. Biz bu yaklaşıma 'Yassıada zihniyeti' diyoruz. 15 milletvekilini bir yerden bir yere göndermeyi demokrasiye verdiği önem olarak görüyor. Milletvekili iradesi devre mülk değil."



"PİYASANIN RASYONEL ÇALIŞMASI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"



Çelik, ekonomideki gelişmelere dair, "Türkiye'de piyasanın rasyonel bir şekilde çalışması, piyasa zincirinin düzgün bir şekilde işlemesi en büyük gücümüzdür, en büyük kuvvetimizdir." diye konuştu.



YUNANİSTAN'A TEPKİ



Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Başkanlığı tarafından müftülere yönelik hazırlanan kararname taslağının hatırlatılması üzerine Çelik, şunları kaydetti:



"Lozan Antlaşması'na, uluslararası sözleşmelere aykırı. Modern dünyanın geldiği bu çerçevede Batı Trakya'daki soydaşlarımızın, Müslüman kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını hiçe sayan bir düzenlemedir. Yunan makamlarının bundan vazgeçmesini bekliyoruz."