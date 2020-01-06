AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da ilişkiler denklemini etkileyecek sonuçlar doğurdu

Çelik özetle şunları söyledi;

"Cumhurbaşkanımız kadına şiddet konusunda ne yapılması gerektiğini yineliyorlar. En son 75 maddelik eylem planı ortaya kondu. Emniyet ve Jandarma personeline bu konuda eğitim veriliyor.

Dil konusunda gözden geçirilmesi gereken noktalar var.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

Bu gerilim tüm dünyayı etkileyecek sonuçlar doğurabilir.

Güvenlik ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar doğuracak.

Ortadoğu denklemini etkileyecek sonuçlar doğdu. Irak dış müdahalelerden arındırılmalı. Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir.

Kanal İstanbul tartışması

Kanal İstanbul Projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor.

Libya'ya asker gönderilmesi

Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem de sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Libya'da meşru yapıyı korumak ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitim verilecektir."