AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı.

Toplantı gündemine ilişkin açıklama yapmak üzere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçti.

Emine Bulut cinayetine değinen Çelik şunları söyledi:

"Aile bakanlığımız harekete geçti. evladımız psikologların gözetiminde tanıdıklarının yanında. Bakanlığımız konuya müdahil olacaktır. En yüksek cezayı alması hepimizin temennisi. Birilerinin ona yardım etmek yerine görüntüleri kaydetmesi de ele alınmalı. Bir insan hayatını kaybetmek yerine birileri görüntü almak işini nasıl yapıyor? Kadın cinayetleriyle ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız.



Sosyal medyada görüntülerin bu şekilde yayılması, çocukların nasıl etkileneceğinin iyi anlaşılması gerekiyor. Sosyal medyada vahşet kültürüne karşı nasıl bir hassasiyet oluşturulabilir, AK Parti olarak her türlü görüş alışverişine hazırız. Her türlü şiddet kültürü toplumda mahkum edilmeli.

AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümüne de değinen Çelik, "Darbe girişimlerini başka terör saldırılarını milletimizin desteğiyle aşmasını bildik. Askeri vesayete, yargı vesayetine sığınmak isteyenlerin milletten geçer not alamadıkları görülmüştür" dedi.

Çelik, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığının uluslararası hukukun her maddesine uygun olduğunu dile getirdi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'de güvenli bölge kurulması seçeneği uzun bir süredir dile getiriliyor. Bu güvenli bölge terör örgütünün sınırlarımızdan uzaklaştırılmasını sağlayacak yeterli derinlikte ve Türkiye'nin kontrolünde olmalı. PYD/YPG unsurları bu bölgede olmamalıdır. Güvenli bölge barış koridoru olacak, göç akımının durdurulması için görev icra edecek.

AK PARTİ KONGRE TARİHİ

7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak.

ABD'NİN PATRİOT TEKLİFİ

Tekliflerde en önemlisi teknoloji paylaşımı konusunda önemli bir şey göremiyorduk. verilen tekliflerin süresi dolduğu için otomatik olarak düşmüş oldu. Teklifin geri çekilmesi söz konusu değil.

"GÖRÜNTÜLERİN YAYILMASI DA VAHŞET"

Yasal düzenlemelerle ilgil tartışmadan çok tutumla ilgili problem var. Yasal düzenleme ile ilgili ihtyaç olursa tereddüt edilmez. Yasal düzenlemeler doyurucu düzeyde yapıldı. İşin kültürel duyarlılık kısmı var. Bir kadın çocuğunun gözü önünde ölüyor, birisi sadece görüntüsünü çekmekle uğraşıyor. Nasıl bir vahşet kültürüdür bu? Sosyal medyada bunun birinci sıra olması kıymetli ama görüntülerin yayılması ile hepimiz mücadele etmeliyiz. Görüntülerin yayılması da başlı başına vahşet. Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım."



