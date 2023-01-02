AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı.



Çelik'in satır başları şöyle:

29 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılını görkemli devlet törenleriyle kutlayacağız.



Milletimizle ilgili 'hasta adam' benzetmesinin yapıldığı dönemlerde, 'Biz burada varız, burası bizim vatanımız, binlerce yıldır buradayız ve bundan sonra da var olacağız.' iradesini göstermek için kurduğumuz Cumhuriyet, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin ilk devlet başkanı, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar Cumhuriyete, millete hizmet eden başta Atatürk olmak üzere herkesi rahmetle anıyoruz.

Bu millete ve devlete hizmet etmek her zaman onurların en büyüğü oldu. Aynı şuurla aynı bilinçle aynı azim ve iradeyle geleceğe yürüyoruz.



Büyük eserlerle Türkiye Yüzyılı'na damga vurmaya devam ediyoruz. Artık Türkiye, dışarıdan yapılan birtakım girişimlerle ya da içeride bünyesinin zayıflatılmasıyla manipüle edilecek bir ülke değildir. Türkiye, küresel düzeyde büyük bir aktördür, bu herkes tarafından kabul görmektedir ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına bu içi dolu özgüvenle girecek şekilde bu seneyi karşıladı.



TBMM'de bir yasa görüşürsünüz onu bile rejim krizine dönüştürmeye çalışırlar. Halbuki Türkiye'nin kendi rejimiyle bir problemi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir hukuk devleti olarak bütün nitelikleri olgunlaşmıştır.



EYT düzenlenmesinden 3600 ek düzenlemeye kadar birçok konuda güçlü adımlar atıldı.



KYK borçlarının silinmesi gibi birikmiş sorunların çözümünde ne kadar hızlı davranıldığı görülüyor. Türkiye yüzyılına damga vurmaya devam ediyoruz. Türkiye küresel düzeyde büyük bir aktördür. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına bu özgüvenle içi dolu bir özgüvenle girecek şekilde bu seneyi karşılamış oluyoruz.,

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Karşı karşıya kaldığüımız en büyük problemlerden bir tanesi Rusya Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan bölgesel ve küresel tablo. Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesine sıkı sıkı bağlı bir şekilde etrafımızda davaş istemediğimizi her defasında vurguluyoruz. Cumhurbaşkanımızın "Sahada ve masada güçlü Türkiye" olarak adlandırdığı şekilde Türkiye kendisine masada müzakere etmek isteyenler için güvenilir bir ortaktır.

En son tahıl krizi meselesiyle orataya çıkan daha sonra esir takası, enerji kriziyle birlikte ortaya çıkan savaşın olumsuz etkileri Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle usta bir şekilkde yönetilmiş, Türkiye güvenli bir liman olarak yoluna devam edebilmiştir.

Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerden çekilme iradesinin olmaması, Ukrayna'nın ise o bölgeleri yeniden alma şeklindeki siyasetinin devam etmesi bütün bunlar kalıcı bir ateşkesin ufukta görülmediğini gösteriyor. Önümüzde uzun bir soğuk savaşın belirmeye başladığını söyleyebiliriz.

DİYARBAKIR ANNELERİ

1218 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri 2022'de bütün dünyanın vicdan nönetine imza atmıştır. Teröre karşı insan hakları temelinde dünyadaki en büyük eylemlerden biridir. Onlara destek vermeye utansın. Hala terörü mazur göstermek üzere TBMM üyesi sıfatı taşıdığı halde bütün bu vicdansızlıkları bir siyasi bağlam olarak görenler utansın.

TERÖRLE MÜCADELE

2022'de terörle mücadelemiz içerde emniyet teşkilatının ve jandarmanın, sınır ötesinde TSK'nın MİT'in tam koordinasyonuyla yürütülen en meşru mücadeledir.

Terörle mücadele verilmeseydi bugün Türkiye kendi şehirlerinde her gün terör örgütlerinin can aldığı bombalı saldırı gerçekleştirdiği tablolarla haftada birkaç kere karşı karşıya kalırdı. Sınırımızın hemen dibinde PKK, YPG terör yapıları devlet kurmuş olurdu.



Bu sene ilk defa oy kullanacak kardeşlerimiz Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye yüzyılının bütün unsurlarıyla hayat geçmesi için çok büyük imkanlara sahipler.



BALKAN-KOSOVA GERGİNLİĞİ



Dış politika açısından Balkanlardaki gelişmeleri, Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği yakından takip ediyoruz. Balkanlardaki vekalet çatışmalarına müsade etmeyecek tek ülke Türkiye'dir. Türkiye, net bir şekilde Balkan halkından olan tutumunu sürdürmeye devam edecektir.

ŞAM'LA 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS



Suriye konusunda, Suriye'de iç savaş başlamadan evvel Türkiye Suriye halkının faydasına olacak şekilde Suriye'nin açılması, dünya ile entegre olması için çok kuvvetli bir tavır ortaya koydu. Biz bunları yaparken dünyanın önemli devletleri Suriye'ye 'haydut devlet' muamalesi yapıyor ama biz Suriye halkının faydasına olacak şekilde bunu sürdürdük. Ama daha sonra ortaya çıkan katliamlar bu ilişkilerin kopmasına neden oldu. Türkiye en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER



Her şey güllük gülistanlık mı tabii ki değil. Diplomasi ve müzakere anlayışını sürdüreceğiz. Karşılıklı büyükelçilerin atanması da hayırlı olsun diyelim.

ERKEN SEÇİM TARIŞMASI

Seçim takvimi ile gündem 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar, vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabii erken seçim anlamına gelecek bir değerlendirme değil. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ SORUŞTURMASI

Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Burada bu menfur olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumların bir çoğunu gördük. Bunlara itibar edilmemesi gerekir. Sonuç olarak emniyet güçleri, bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkartacaktır. Emniyet teşkilatı işinin başındadır. Adliye işinin başında, olay tüm boyutlarıyla aydınlatılacaktır.