AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'EYT' açıklaması: Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çelik özetle şunları söyledi:



"KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

AVRUPA'DA CAMİLERE SALDIRDILAR



İslam düşmanlığı ideolojisine sahip bir organizasyon tarafından yapılan bu eylem bütün insanlığa karşı yapılmış bir eylemdir. Norveç makamlarından gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı.

YILDIZ KENTER'İN VEFATI



Dün sanat camiamız için çok önemli olan bir ismi, Yıldız Kenter'i kaybettik. Toplumun tüm kesimlerini kucaklaması gereken sanatın eşsiz bir timsali olmuştur. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.

OTİZMLİ ÇOCUKLARA AYRIMCILIK



İncitici eylemlerde sorumluluğu olanlar görevden alındı.

CUMHURBAŞKANI'NIN ABD TEMASLARI



İlişkilerimizin potansiyeli mevcut sorunlardan daha büyük. Sözde Ermeni soykırımı yaptırımı gündemden kalkmıştır. trump'ın mektubu iade edildi, konu kapandı.



DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Koskoca AB, Rumların marjinal tezlerinin peşine takıldı. Doğu Akdeniz'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarından ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinden zerre kadar taviz verilmeyeceğini bildirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI



Modern zamanların en uzun ve en saldırgan işgali.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA OLAN SALDIRI



Prensip olarak hiçkimse tacize ya da hayat tarzından ve giyiminden dolayı saldırıya uğramamalıdır. Bu konuyu yakından takip etmemiz gerekmektedir. Provokatörlere karşı ortak bir tutum geliştirmeliyiz. Kamuoyunda hassasiyet ortaya koyuldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması son derece müspettir.

ABD VE RUSYA'NIN YPG POLİTİKASI



Ferhat Abdi Şahin'in Bağdadi'den bir farkı yoktur.



ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK TARTIŞMASI



Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye bir maliyeti var."