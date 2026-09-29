AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki. "Kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'ten Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 'e tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, “Sayın Özgür Özel’in “siyasi sorumluluğun alfabesi” hakkındaki bilgisizliği çok nettir. Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar." ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“CUMHURBAŞKANIMIZA DÖNÜK SÖZLERİ SİYASİ İFTİRADAN İBARET”

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur.

“İLKESİZLİĞİ REHBER EDİNENLERE MİLLETİMİZİN VERECEĞİ HİÇBİR AHLAK DERSİ YOK”

Oysa Sn Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.

“KENDİ BÜNYESİNDEKİ KİRLENMEYİ ÖRTBAS ETMEK İÇİN…”

Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyeti ile hareket ediyoruz. Sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır.

İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR: "BİZ YANLIŞ YAPANI SAVUNMAYIZ"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin eleştirilerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da “Biz yanlış yapanı savunmayız.” sözleriyle tepki göstermişti.

Faruk Acar, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada söylediği "Hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz." sözlerine atıfta bulunarak, "Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, unvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır." dedi.

“BİZE DERS VERMEYE KALKMANIZ KOMİK DURUYOR”

"Gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız." diyen Acar, Özel'e "Siz ise yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız." ifadeleriyle seslenerek şunları kaydetti:

"Bize hukuk, ahlak ve siyasi sorumluluk dersi veremezsin. Aramızdaki fark bu kadar açıkken ve üzerimize düşen neyse onu yapıyorken kendi kendinize bize ders vermeye kalkmanız sadece komik duruyor."