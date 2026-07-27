AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı. "Süreçte mesele yeni başlıyor"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.49'da başladı.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

“Bugün iki temel konuyu görüşüyoruz. Bir tanesi 14 Ağustos'ta partimizin kuruluş yıldönümünde yapacağımız etkinlik. Yine terörsüz Türkiye 'nin ekonomik boyutunun değerlendirilmesi bakımından ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcı Nihat Zeybekçi'nin kapsamlı bir sunumu olacak.” diyerek sözlerine başlayan Sözcü Çelik, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.

Çelik, “Filenin Sultanlarını buradan bir kez daha tebrik ederiz. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Milletimizin sevinci büyük.” dedi.

SÜREÇ YASASI MECLİS YOLUNDA

Terörsüz Türkiye konusunda da yeni bir aşamaya gelindiğini belirten AK Parti Sözcüsü'nün açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde:

"-Süreçte yeni bir aşamaya geldiğimizi söylebiliriz. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin ortaya çıkmasıydı. Bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz, hemen hemen her gün çalışıyoruz.

“DAHA İNCE İŞÇİLİK AŞAMASINDAYIZ”

-Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama ayrıca politik atmosfer de çok önemlidir.

“ZAMAN PROPAGANDA ZAMANI DEĞİL”

-Süreç olmayan şeyler üzerinden sabote edilmemelidir. Zaman propaganda zamandı değil. Birlik ve beraberlik ruhu bütün bu meselelere yansıtılmalıdır. Bugün sıkılı yumruklarla değil, el sıkışarak konuşma zamanıdır.

-Meclis kapanmadan yasal çerçeveyi çıkarmak istiyoruz.

“İSRAİL BATI ŞERİA'YI GAZZE'LEŞTİRİYOR”

-Uzun zamandır yaptığımız bir uyarı var, İsrail'in Batı Şeria'yı Gazze'leştiriyor. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Bu bütün dünya için tehlikedir. Netanyahu ve soykırım şebekesi sadece Filistinliler için değil bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır.

-Mescid-i Aksa'ya saldırıyı lanetliyoruz. Sadece camilere değil, kiliselere ayinlere de yapıyorlar."