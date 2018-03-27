AK Parti Sözcüsü Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetin değil psikolojinin konusu olduğu mesajını paylaştı.

Ünal, "Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya" ifadesini kullandı.

Mahir Ünal paylaşımında, mitomani ifadesinin "Kişinin ruhsal nedenlerle gerçekleri çarpıtmayı, değiştirmeyi hastalık durumuna getirmesi" anlamına geldiğine ilişkin bir fotoğraf da kullandı.

Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya. Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil Psikolojinin konusudur. pic.twitter.com/T69CF7MVMo — Mahir Ünal (@mahirunal) 27 March 2018

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?



CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı açıklamada ''Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, sanığı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Sen devletin bütün sırlarını kozmik odayı FETÖ'ye açacaksın, çıkacaksın ayağa. Sonra kalkıp 'Ne istedin de vermedik?' diyeceksin. Her şeyi verdin, şimdi diyorsun ki 'FETÖ'nün siyasi ayağı kim?', siyasi ayağı sensin arkadaş'' dedi.