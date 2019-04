Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Terör örgütleri arasında ayrım gözetmeyen bir politikamız var. Maalesef müttefiklerimini terör örgütlerine destek verdiklerini görüyoruz.

Sayın Putin'in Türk iş dünyasının yapacağı yatırımlarla ilgili olarak bürokratik engellerin daha kolaylaşacağı yönünde okunabilir.

Tartışmaları izliyorsunuz. CHP sözcüleri konuştu. Amatör bakışla bile değerlendirildiğinde bunun kamuoyunu sistematik bir şekilde yanıltma çabası olarak görüyoruz.



CHP'nin İstanbul adayı soyadlarını vererek aileleri hedef göstermiştir, özür dilemelidir. . Bu insanların büyükleri var, çoluk çocukları var, aynı soyismi taşıyan çok sayıda kişi var. Bu şekilde basiretsizce, şuursuzca hedef göstermek temel ihlallerden biri anlamına geliyor.



Her gün sevgi saygı diye çıkacaksınız, hayat koçu gibi konuşacaksınız, sonra pekçok ailenin ismini verip tehdit edeceksiniz.

Kimseyi hedef göstermediğiniz, tehdit etmediğiniz sürece her türlü eleştiri bir haktır. Çıkıp söyleyecek söz bulamayıp da ben haklıyım, haksız cürümlere imza attım diyemezsiniz. Her neyi eleştiriyorsanız, her neye canınız sıkılıyorsa bunu ifade edebilirsiniz. Fakat ailelerin soyadlarını vererek hedef göstererek açıklamak siyaseten olduğu gibi ahlâken daha büyük bir sorundur.

Hukuk kararını veriyor. Sonrasında da siyasetçiler olarak hukukun verdiği kararı saygıyla selamlıyoruz. CHP'nin Ankara adayı mazbatasını aldı. Karar verildi ve netice itibariyle mazbatasını aldı. Arkadaşlarımız partimiz adına teşekkür etti, belediye başkanımız uğurladı.



Kimseyi tehidt etmediğiniz sürece eleştiri haktır. Mekanizmalar olağan şekilde işliyor, hukuk karar veriyor. Demokrasinin sahibi millettir, ne derse olur.

Geleneklerini devam ettirip, gerginliğe neden oluyorlar.

Türkiye'nin kurumlarına saygı, hepimizin görevi olmalı.

İstanbul Barosu'nun açıklaması son derece vahimdir.

Herhangi bir olağanüstü durum olmadığını Ankara'da gördük.

Demokrasi bu milletin, devletin gücüdür.