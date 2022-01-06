AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten  Kazakistan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan'daki akaryakıt zammı protestolarına ilişkin bir açıklama yaptı, "Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 17:24

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten  Kazakistan açıklaması

İlişkili Haberler

Kazakistan’da kriz tırmanıyor: 8 ölü, 317 yaralı

Kazakistan’da kriz tırmanıyor: 8 ölü, 317 yaralı

Kazakistan'daki akaryakıt zammı protestolarında son durum: Rusya destekli ülkeler askeri birlik gönderecek

Kazakistan'daki akaryakıt zammı protestolarında son durum: Rusya destekli ülkeler askeri birlik gönderecek

AK Parti'den 'daki olaylarla ilgili bir açıklama geldi. 

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız" dedi. 

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir. 

Kazakistan’daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan’ın normale dönmesi en çok ’yi sevindirecektir."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...