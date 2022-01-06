AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten  Kazakistan açıklaması

AK Parti'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili bir açıklama geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız" dedi.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir.



Kazakistan’daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan’ın normale dönmesi en çok Türkiye’yi sevindirecektir."