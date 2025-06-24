AK Parti standına zarar veren şüpheli tutuklandı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Yenibağlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde tanıtım standı açtı.

Geçen pazar saat 05.00 sıralarında standın başına gelen M.B.K., afişleri indirerek zarar verip bölgeden ayrıldı.

GÖZALTINA ALINDI

AK Parti İl Başkanlığı’nın şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin M.B.K., olduğunu belirledi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, moralinin bozuk olmasından dolayı alkol aldığını, kız arkadaşıyla telefonda tartışırken alkolün etkisiyle bir anlık öfke sonucu yanından geçtiği standa zarar verdiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.K., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şüpheli M.B.K., "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan tutuklandı.