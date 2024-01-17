AK Parti tanıtım toplantısı ne zaman? Gözler AK Parti'nin Ankara adayında

AK Parti, Ankara başta olmak üzere 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için adaylarını açıklamaya hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıklayacak.

