AK Parti TBMM Grup Başkanı seçilen İsmet Yılmaz kimdir?

İSMET YILMAZ KİMDİR?



10 Aralık 1961 Gürün doğumlu olan İsmet Yılmaz; Türk siyasetçi, hukukçu ve mühendistir.



EĞİTİMİ



Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik Yüksek Okulu 4 yıllık makine bölümünü 1982 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ise 1987 yılında bitirdi.



1990 yılında Malmö'de bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde Master derecesini "Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi" alanında yapan Yılmaz, ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında iki ayrı yüksek lisans yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında doktorasını tamamladı.



KARİYERİ



Eğitim hayatının ardından 20 yıl kamuda ve özel şirketlerde Denizcilik sektöründe Mühendis ve Müşavir Avukat olarak hizmet verdi. 31 Aralık 2002–8 Mayıs 2007 tarihleri arasında Denizcilik Müsteşarlığında Müsteşar olarak görev yaptı. Yılmaz ayrıca Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.



SİYASİ KARİYERİ



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114. maddesi gereği Ulaştırma Bakanı istifa edince 22 Temmuz tarihinde yapılan 2007 Türkiye genel seçimleri öncesi bir süre tarafsız Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. 31 Ekim 2007 tarihinden itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı.



Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) milletvekili olan Ertuğrul Günay'ın bakanlığı döneminde müsteşarlığını yaptı. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde görevinden istifa etti ve AK Parti Sivas milletvekili adayı oldu ve ilk defa partisinin seçim zaferiyle meclise girdi.



Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında kurulan 61. Türkiye Hükûmetinde Millî Savunma Bakanı olarak yer aldı. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmetinde de bu görevine devam etti.



TBMM BAŞKANLIĞI



Yılmaz, Haziran-Temmuz 2015 TBMM Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu. Son turda Yılmaz 258 oy alarak Meclis Başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Deniz Baykal ise 182 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Yılmaz, Meclis Başkanlığı görevini 17 Kasım 2015 tarihine kadar sürdürdü.



ÖZEL HAYATI



Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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