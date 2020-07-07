AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.



Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.



AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.



Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.



TİP GENEL BAŞKANI BAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, ikinci tur oylama öncesinde Meclis Başkanlığı adaylığından çekildi.



Baş, TBMM Başkanlığı seçimlerinde Anayasa ve İçtüzük gereği herhangi bir siyasi parti grubunun aday göstermesinin yasak olduğunu hatırlatmak, başkanlık seçiminde kişilerden ve partilerden ziyade fikirlerin yarışması gerektiğine işaret etmek, milletvekillerinin özgür iradelerini kullanmalarına imkan tanıyabilmek, Mecliste grubu olmayan siyasi partilere üye ve bağımsız milletvekillerinin çalışmalara katılma koşullarına dikkati çekmek ve emekçi halkın sesini TBMM Başkanlık seçimlerine de taşımak için aday olduğunu dile getirdi.



Seçim kapsamında yapılan birinci tur oylama sonucunda amaçlarına ulaştığı için adaylıktan çekildiğini belirten Baş, şunları kaydetti:



"Takdir edersiniz ki ilkokulda sınıf başkanı seçilirken bile aday olanların konuşma hakkı vardır. Neden aday olduklarını ve hedeflerini açıklarlar. Bizce buna resmi bir engel yok ama böyle bir teamül gelişmediği için parlamentomuz bunu uygulamıyor. Bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bu yaklaşım, 'Milletvekilleri zaten kendi partilerinin gösterdiği adaya oy vermeli.' yaklaşımının bir ürünü değildir. Resmi olarak partilerimiz aday gösteremiyor ama hangi milletvekili arkadaşımıza, 'Sizin partinizin adayı kim?' diye sorsak, bir isim söyleyecek. Buna işaret etmek istedim"