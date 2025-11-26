AK Parti, Terörsüz Türkiye raporu için toplandı

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı raporla ilgili çalışmalar sürüyor.

Siyasi partilerin, nihai rapor ile ilgili teklif ve görüşlerini 28 Kasım Cuma gününe kadar TBMM Başkanlığı'na bildirilmesi gerekiyor.

Bu kapsamda AK Parti'nin komisyon üyeleri TBMM'de bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlık ettiği toplantıda, AK Parti'nin komisyona sunacağı rapor ele alınacak.

YAYMAN: RAPORUMUZU ÇALIŞACAĞIZ

İmralı'yı ziyaret eden heyet arasında bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, toplantı öncesi basın mensuplarının sorusu üzerine, "Ayak üstü bir açıklama yapmıyoruz. İmralı konusuyla ilgili bir açıklama yok." dedi.

Yayman, toplantıda komisyona sunulacak raporu ele alacaklarını anlattı.