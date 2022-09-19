AK Parti ve CHP 2023 seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı

Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine geri sayım sürerken, parti genel merkezlerinde çalışmalar hızlandı.



Seçim stratejilerinin belirlenmesi için mesai yapılıyor.



AK Parti 2023 için yol haritasını, 28 Ekim'de açıklayacak.



CNN Türk yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "28 Ekim'de Ankara Arena'da bir programla,, önümüzdeki döneme dair yol haritasını Cumhurbaşkanımız paylaşmış olacak. Süreci başlatıyoruz." dedi.



Kandemir, seçimin öne alınmasının gündemde olmadığını da söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da seçim stratejilerine yönelik önemli açıklamalar geldi.



Gerçek Gündem isimli internet sitesine konuşan Kılıçdaroğlu, hangi formülle daha fazla milletvekili çıkarılacağına yönelik simülasyon yaptıklarını açıkladı.



Kılıçdaroğlu, "Her siyasi parti en az 41 ilde kendi logosu ile seçine girmek zorunda ya da hiç seçime girmeyecek ya da başka partinin logosuyla girebilir. Geri kalan 40 il ve 87 seçim çevresinde müşterek girme ihtimali olabilir. 'Hangi illerde ortak liste çıkarırsak hangi illerde bağımsız hangi illerde ortak listeyle girersek daha başarılı oluruz’ diye simülasyonlar yaptık. Arkadaşlarımız çalışmalarımızı diğer partilere giderek anlattı. ‘Kazancımız kaybımız ne olur?’ diye bu çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.



Altılı masa ikinci tur görüşmelerin ilkini 2 Ekim'de gerçekleştirecek.



CHP'nin çalışmasının o toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.