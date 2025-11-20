AK Parti ve CHP toplanıyor, İmralı kararı yarın verilecek

AK PARTİ VE CHP TOPLANTILAR YAPACAK

AK Parti ve CHP ise tavrını belirlemek için Meclis'te toplantılar yapacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlık edeceği kapalı grup toplantısında, milletvekillerinin İmralı'ya gitme konusunda görüşleri alınacak.

Toplantı sonunda AK Parti'nin tavrı belirlenecek.

CHP MYK da Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Meclis'te toplanacak.

Komisyona üye vermeyen İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ise hem o öneriye, hem de Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözlerine tepki gösterdi.