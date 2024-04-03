AK Parti ve CHP'den İstanbul'da bazı ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından partiler itirazlarını yaptı.



İstanbul'da bazı ilçeler için AK Parti ve CHP itirazlarını yaptı. İtiraza ilişkin iki partinin İl Başkanlarından açıklama yapıldı.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtirazların yeniden değerlendirilmelerinin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yaptıkları itirazlarla ilgili, "Biz de Arnavutköy'de, Bahçelievler'de, Fatih'te, Pendik'te, Ümraniye'de ve Zeytinburnu'nda oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdik." dedi.

