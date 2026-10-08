AK Parti ve DEM Parti İmralı heyetinden Terörsüz Türkiye görüşmesi

İmralı Heyeti AK Parti ile görüştü.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, sürecin geldiği aşama ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

NTV muhabiri Uğraş Bingöl, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni açılmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesafelerin katedilebileceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Meclis İzleme Komisyonu ve PKK'nın silah bırakması ve bunun üzerine de atılacak adımlar… Bu noktada DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan önemli bir açıklama yapmıştı. PKK'nın 27 Kasım'a kadar silah bırakacağını söylemişti. Çerçeve yasa, PKK'nın silah bırakmasına yönelik hazırlanmış tek şartlı bir anlaşmaydı. Hatırlanacağı üzere çerçeve yasa 10 Ağustos kabul edilmişti.”