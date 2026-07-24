AK Parti ve DEM Parti'den Terörsüz Türkiye görüşmesi

AK Parti ve DEM Parti heyetleri "Terörsüz Türkiye " sürecine ilişkin Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi.

Heyetlerin, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüşme yaptığı öğrenildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Bu hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde "çerçeve yasa" hazırlıklarına ilişkin siyasi parti lideriyle görüşmek için tura çıktı.

Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, DEM Parti'yi, İYİ Parti ve AK Parti grubunu ziyaret etti.

"YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmelerin ardından hem siyasi parti turları hem de çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Numan Kurtulmuş, terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir sürecin başladığını söyledi.

Kurtulmuş “Bütün siyasi partiler millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de taşıyıcısı oldular. Ayrıca burada fevkalade önemli bir ortak metnin çıkarılmış olması TBMM'nin gücünü göstermesi, demokratik fonksiyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli ve değerli.” dedi.

Bölgedeki gelişmelerin de Türkiye lehine olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının da başarıyla nihayete ermesi sonucunda ortak bir noktaya doğru gelindiğini belirtti.