AK Parti ve MHP'den Tunç Soyer'e tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmaya AK Parti ve MHP'den art arda tepkiler geldi.



BAHÇELİ: TARİHİMİZİ DÜŞMAN GÖZÜYLE YORUMLAMASI İFLAH OLMAZ BİR CAHİLLİK



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" için yayımladığı mesajında, Soyer'in ''100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi'' sözlerini ''Cehalet'' olarak nitelendirdi.



MHP lideri, şu ifadelere yer verdi:



''Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basanlara tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin, tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. Ecdanımıza karşı ihanet suçu işlemeleri fıtratlarının gereğidir.''



ÇELİK: OSMANLI DEVLETİ'Nİ HEDEF ALMASI ŞUURSUZLUKTUR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Tunç Soyer'in açıklamasına tepki gösteren isimlerdendi.



Çelik, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:



''Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de.''

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