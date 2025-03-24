AK Parti ve MHP'den CHP'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'ye tepki gösterdi.

"CHP İDDİALARLA İLGİLİ NET DİLLE CEVAP ÜRETEMİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP yöneticilerine tepki gösterdi. Çelik, CHP'nin günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullandığını kaydetti.



"Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, CHP yönetiminin gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemediğini belirtti.



Ömer Çelik, şunları aktardı:



"Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP'li bazı isimler tarafından bazı CHP'li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP'li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı. Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.



CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir. CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP'li bazı siyasetçilerin CHP'li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir."

"CHP YARGI KARARINA SAYGI DUYMALI"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da CHP'ye tepki var.



CHP'nin yargı kararlarına saygı duyması gerektiğini dile getiren Yalçın, "İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tutuklanmasından sonra yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Bugünden itibaren, CHP'yi yaman bir demokrasi ve hukuk imtihanı beklemektedir. Bundan sonra CHP yönetiminden beklenen, soğukkanlı, serinkanlı, vakur ve demokrat bir tutum sergilemektir." dedi.



Yalçın açıklamasında,, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partilileri sokağa çağırması haklılığından değil, korkusundan ve kuşkusundandır." ifadesine de yer verdi.