AK Parti yarın kampa giriyor
26.06.2026 15:09
Kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.
AK Parti, kuruluşunun 25’inci yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere yarın kampa giriyor.
AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı bu yıl Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek.
Kampta 25 yılın değerlendirmesi ve yeni dönem yol haritası belirlenecek.
"Çeyrek Asırlık Destan" sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak.
Kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile başlayacak.
GÜNDEM YOĞUN
Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak.
Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla tamamlanacak.
Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.