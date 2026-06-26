AK Parti yarın kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da

AK Parti ’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı bu yıl Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kampta 25 yılın değerlendirmesi ve yeni dönem yol haritası belirlenecek.

"Çeyrek Asırlık Destan" sloganıyla düzenlenecek kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak.

Kamp , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın konuşması ile başlayacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAKARYA'DA



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter Sapanca Kırkpınar’a iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alanda bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri karşıladı.

GÜNDEM YOĞUN

Başta ekonomi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki güncel gelişmeler ele alınacak.

Kamp pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla tamamlanacak.

Kamptaki değerlendirmeler rapor haline getirilecek ve bu rapor politika oluşturma süreçlerinde kullanılacak.