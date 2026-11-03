AK Parti, Yeni Parti ve CHP'den Bahçeli'ye taziye ziyareti

CHP heyetinin ziyaretinin ardından bu kez Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki partililer taziyeye geldi. Bahçeli, Özel'i de kapıda karşılayarak içeriye aldı. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

Özel'in ziyaretinin ardından bu kez AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki partililer Bahçeli'yi ziyarete geldi.