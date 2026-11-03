Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

AK Parti, Yeni Parti ve CHP'den Bahçeli'ye taziye ziyareti

03.11.2026 13:43

AK Parti, Yeni Parti ve CHP'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
NTV

Ziyaretlerin ardından açıklama yapılmadı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

AK Parti, Yeni Parti ve CHP grupları, kız kardeşini yitiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kız kardeşi Serpil Bahçeli'yi yitirdi . Siyasi partiler bugün Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret ederek başsağlığında bulundu.

 

Meclis'teki ilk ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve heyetini kapıya çıkarak uğurladı. Ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

NTV

Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu'nu karşıladı.

CHP heyetinin ziyaretinin ardından bu kez Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki partililer taziyeye geldi. Bahçeli, Özel'i de kapıda karşılayarak içeriye aldı. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

 

Özel'in ziyaretinin ardından bu kez AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki partililer Bahçeli'yi ziyarete geldi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram