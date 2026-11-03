AK Parti, Yeni Parti ve CHP'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
03.11.2026 13:43
Ziyaretlerin ardından açıklama yapılmadı.
AK Parti, Yeni Parti ve CHP grupları, kız kardeşini yitiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kız kardeşi Serpil Bahçeli'yi yitirdi . Siyasi partiler bugün Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret ederek başsağlığında bulundu.
Meclis'teki ilk ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve heyetini kapıya çıkarak uğurladı. Ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu'nu karşıladı.
CHP heyetinin ziyaretinin ardından bu kez Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki partililer taziyeye geldi. Bahçeli, Özel'i de kapıda karşılayarak içeriye aldı. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.
Özel'in ziyaretinin ardından bu kez AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki partililer Bahçeli'yi ziyarete geldi.