AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'a saldırı

Günay, suç duyurusunda kendisini, aralarında köy muhtarlarının da olduğu 5 kişinin darbettiğini iddia etti.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.



Öte yandan saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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