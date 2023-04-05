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AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'a saldırı

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, aralarında köy muhtarlarının da olduğu 5 kişi tarafından dövüldüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'a saldırı

AK Parti  İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre 13 Mart'ta AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevine başlayan Günay, 29 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına giderken valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğradı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'a saldırı - 1 AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay

Dövülen Günay, darp raporu aldıktan sonra Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'a saldırı - 2

Günay, suç duyurusunda kendisini, aralarında köy muhtarlarının da olduğu 5 kişinin darbettiğini iddia etti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Öte yandan saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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