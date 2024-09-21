AK Parti'de 3 il başkanlığına atama gerçekleştirildi.
Konuya ilişkin açıklama AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız ve Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk'ün atandığı vurgulandı.
Yeni atanan il başkanlarına yeni görevlerinde başarı dilenirken,, eski il başkanlarına bugüne kadarki çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi.
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