AK Parti’de 4. Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı | Kandemir: “Tüm dünyaya mesaj vereceğiz”

HAMZA DAĞ: ‘TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN HEP YENİ, HEP İLERİ’ KONSEPTİNİ BELİRLEDİK



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da 11'inci kongrelerini yapacaklarını hatırlatarak, her siyasi partinin kongrelerinin aslında kendi içindeki durumu yansıttığını dile getirdi.



Dağ, “Heyecanı varsa heyecanını, coşkusu varsa coşkusunu yansıtır. Bu hem kongredeki atmosfer yönünden ortaya çıkar hem de kongrenin konseptinde kendisini gösterir. Kongremizin konseptinde, ‘Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri’ konseptini belirledik. Çünkü AK Parti, 22 yıllık siyasi hayatında 21 yılını iktidarda geçirmiş ve ilk günkü aşkla hep yeni, hep yeni olarak devam etmiş, devam ediyor.” diye konuştu.



AK Parti iktidarında diğer siyasi partilerin karşılaştırılamayacak kadar hep ilerisinde olduğunu belirten Dağ, şöyle devam etti:



“AK Parti hep ileriyi hedefledi. 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerini koydu. Dolayısıyla AK Parti her zaman yeni oldu ve hep de ileriyi kendisine hedef olarak koydu. Tabii aynı zamanda konseptimiz için de Ekim ayı malum olduğu üzere Cumhuriyetimizin ilan edildiği ay. Bu yıl da Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını hep beraber kutlayacağız. Dolayısıyla ‘Cumhuriyet’in yüz akı’, AK Parti’yi en güzel yansıtan ifadelerden birisi ve ‘Türkiye’nin ortak aklı’ da yine bugüne kadar yapmış olduğu yönetimde ortak aklı ön plana koyması açısından önemli ve kıymetli. Dolayısıyla biz kongremizin konseptini bu şekilde belirledik. Yarın heyecanla, coşkuyla kongre yapacağız. Rakibimiz siyasi partilerin kongrelerine baktığımızda da aramızdaki farkın ne kadar büyük olduğunu da tüm Türkiye gayet açık şekilde görüyor.”

BELGİN UYGUR’DAN YEREL SEÇİM VURGUSU



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise “AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilk yola çıktığında şiarımız, ‘Aydınlığa açık, karanlığa kapalı’ düsturuydu. Bu düsturla AK Parti’nin kuruluşundan itibaren ve iktidarda olduğumuz dönem içerisinde hep yenilenerek, kadrolarımızı yenileyerek, heyecanımızı daha da arttırarak yola devam ettik.’ dedi.



Önceki dönemde görev alanların tecrübesi ve deneyimiyle göreve yeni gelecek olanların heyecanını birleştirerek yola devam edeceklerini vurgulayan Uygur, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



“Kongremizde 21 yıllık müktesebatımızla, eğitimden ulaşıma, sağlığa her alandaki eserlerimizle, hizmetlerimizle, hak ve özgürlükler anlamındaki kazanımlarımızla, reform niteliğindeki kazanımlarımızla müktesebatımızla, heybemiz dolu bir şekilde, kadrolarımızı yenileyerek, tazeleyerek heyecanımızı artırarak Türkiye Yüzyılı vizyonu ortaya koyduk. Türkiye Yüzyılının kapılarını milletimizin bize emaneti teslim etmesiyle hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu bizlere teslim etmesiyle aslında kapılarını ardına kadar açmıştık. Yarınki kongremizle de aynı heyecanımızla ilk günkü aşkımızla, ilk günkü heyecanımızla Türkiye Yüzyılı hedefimize doğru durmadan, yorulmadan yol yürümeye Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edeceğiz. Yerel seçimlerimizin de veriyoruz. İnşallah bütün Türkiye'yi AK belediyeciliğin o eser ve gönül belediyeciliği ile buluşturmaya devam edeceğiz.”