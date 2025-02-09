AK Parti'de 8. Büyük Kongre'ye doğru: MKYK listelerinde değişim yaşanabilir

12 Ekim 2024'te başlayan il ve ilçe kongreleri sona erdi.



AK Parti'de şimdi değişim sürecinin tamamlanacağı büyük kongre için hazırlık var.



AK Parti'de 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrasında iç muhasebe ve değişim için start verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarda partide değişim yapılacağını söylemişti. Partide değişim için ilk adım il başkanları yönünden atıldı.



İlk etapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarında değişime gidildi.



81 İLDE KONGRE



AK Parti'de ekim ayında il ve ilçe kongreleri başlatıldı. 81 ilde kongreler yapıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 ilde bizzat katıldığı kongrelerde il başkanlarının yüzde 75'i ilçe başkanlarınınsa yüzde 55'i değişti.



Kadınların ilçelerde parti yönetimine katılımları ise iki katı oranında arttı.

