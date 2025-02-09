AK Parti'de 8. Büyük Kongre'ye doğru: MKYK listelerinde değişim yaşanabilir
AK Parti'de il ve ilçe kongreleri tamamlandı. 81 ilde yapılan kongrelerde il başkanlarının yüzde 75'i ilçe başkanlarınınsa yüzde 55'i değişti. Parti şimdi 23 Şubat'ta yapılacak 8. Büyük Kongre'ye hazırlanıyor. Kulislere göre kongrede partinin MKYK listesinde ciddi bir değişim yaşanabilir.
12 Ekim 2024'te başlayan il ve ilçe kongreleri sona erdi.
AK Parti'de şimdi değişim sürecinin tamamlanacağı büyük kongre için hazırlık var.
AK Parti'de 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrasında iç muhasebe ve değişim için start verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarda partide değişim yapılacağını söylemişti. Partide değişim için ilk adım il başkanları yönünden atıldı.
İlk etapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarında değişime gidildi.
81 İLDE KONGRE
AK Parti'de ekim ayında il ve ilçe kongreleri başlatıldı. 81 ilde kongreler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 ilde bizzat katıldığı kongrelerde il başkanlarının yüzde 75'i ilçe başkanlarınınsa yüzde 55'i değişti.
Kadınların ilçelerde parti yönetimine katılımları ise iki katı oranında arttı.
BAYRAK DEĞİŞİMİ: İSTANBUL İL BAŞKANI DEĞİŞTİ
AK Parti'de kritik görevlerde bayrak değişimi yaşandı.
Osman Nuri Kabaktepe İstanbul İl Başkanlığı görevini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e devretti.
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nda da görev değişimine gidildi. Düzce Milletvekili Ayşe Keşir yerini İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'a bıraktı.
Eyüp Kadir İnan ise Gençlik Kolları Başkanlığını Yusuf İbiş'e devretti.
BÜYÜK KONGREYE DOĞRU
AK Parti 23 Şubat'ta 8. Büyük Kongre'ye gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 75 kişilik MKYK listesinde büyük oranda değişikliğe gidebileceği ifade ediliyor. Bunun ardından MYK yani genel başkan yardımcılarında da değişim olacak.
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