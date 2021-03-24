AK Parti'de büyük kongre günü

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre bugün yapılıyor.



Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.



ERDOĞAN 2023 MANİFESTOSUNU AÇIKLAYACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.

GENEL BAŞKANVEKİLİ SAYISI İKİYE ÇIKACAK



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının ikiye çıkarılacağını söyledi.

MYK ÜYE SAYISI ARTIYOR

AK Parti tüzüğünün de değişeceği kongrede partinin yeni yönetimi belirlenecek. MYK üye sayısı 50'den 75'e çıkarılacak.

Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi.

20 YILDA 9 KONGRE

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı.



2019'un Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongrelerine devam edildi.



Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı.



24 Şubat 2021'deki İstanbul İl Başkanlığı kongresi ile kongre süreci tamamlanmış oldu.

81 İLDE 52 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ



Kongre sürecinde, 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70'lik bir değişim yaşandı.



Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulları, eski MKYK ve MYK üyeleri de 7. Olağan Büyük Kongre'ye davet edildi.



Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak.

