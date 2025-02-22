AK Parti'de Büyük Kongre için geri sayım | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeni dönem" vurgulu mesaj

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. KONGRENİN ANA SLOGANI: "ADINDA AK, IŞIĞINDA İSTİKBAL" Ankara Spor Salonu'nda 23 Şubat Pazar günü yapılacak kongrenin ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak belirlendi. 100 binin üzerinde katılımcıyla düzenlenecek kongrede 1607 delege oy kullanacak. "HEP BERABER YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , kongre öncesi sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımda "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." ifadelerine yer verdi.

PARTİ YÖNETİMİ BELİRLENECEK



Gözler ise parti yönetiminde yapılması beklenen değişikliklerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra parti kadroları için "değişim" mesajı vermişti.