AK Parti'de Büyük Kongre pazar günü: Gözler parti değişiminde

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre için hazırlıklar sürüyor.



"Adında AK ışığında istikrar" sloganıyla toplanacak kongrede parti yönetim yenilenecek.



Gözler Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) ve genel başkan yardımcılıklarında yapılacak değişikliklere çevrildi.



Her kongrede olduğu gibi bu kez de parti yönetiminde büyük oranda yenilenme bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongrede vereceği mesajlar da dikkatle takip edilecek.



Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 400 bin parti üyesinin kanaatlerin toplandığını, yapay zekanın desteği ile işlenen bu görüşlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında kendisine yer bulacağını söyledi.



AK Parti 9 siyasi partiyi kongreye davet etti. DEM Parti bu kez de davet edilmedi.



"ORTAK AKIL ÇÖZÜMLEMELERİ"



"Bu hafta sonu kongre delegeleri ile ortak akıl toplantısı yaptık." diye konuşan Kandemir, yeni yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır aralarında bir ortak aklın çözümlemeleri olacağını dile getirdi.



Kandemir, "100 binin üzerinde katılımcı ile AK Parti'ye yakışır salondaki her adımdan mesajdan Türkiye'yi nasıl ileriye taşıyacağımızı hissettireceğimiz bir kongre olacak." dedi.



Kongrenin ana mottosunun "Adında AK, ışığında istikrar" olduğunu dile getiren Kandemir, "AK Parti gibi kurumsal bir hareket, milletine sadık olmuş. Bu hareket yüz yıl daha nasıl bir Türkiye hayal ettiğini kongrede göstermiş olacak." diye konuştu.