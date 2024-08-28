AK Parti’de değişim süreci için düğmeye basılıyor

AK Parti’de değişim süreci için ilk adım atılıyor. 3 Eylül’de yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında büyük kongre takviminin başlatılması planlanıyor. Kulislerde büyük kongre için dillendirilen tarih ise 2025 yılının Mayıs ayı.

AK Parti’de değişim süreci için düğmeye basılıyor

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Haber: Ahmet Örsoğlu

AK Parti’de değişim için düğmeye basılıyor.

Büyük kongre takvimi önümüzdeki hafta başlatılacak.

Cumhurbaşkanı ’ın 3 Eylül’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre o toplantıda kongreleri başlatma kararı alınacak.

Ardından olağan kongre takvimi işletilecek.

Önce belde, sonra ilçe ve il ve son olarak da büyük kongre yapılacak.

AK Parti’nin kongre sürecini ekim ayında başlatılması, Ramazan Bayramı’na kadar il kongrelerini tamamlanması bekleniyor.

2025 Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor .

AK Parti’de kongrelerle ile birlikte kadrolar da yenilenecek.

Gözler büyük kongrede 110 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda nasıl bir değişim olacağında…

A takımı olarak değerlendirilen Merkez Yönetim Kurulu’nda kimler yer alacağı da büyük kongrenin ardından netleşecek.

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