AK Parti’de değişim süreci için düğmeye basılıyor

Haber: Ahmet Örsoğlu



AK Parti’de değişim için düğmeye basılıyor.



Büyük kongre takvimi önümüzdeki hafta başlatılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Eylül’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapması bekleniyor.



Edinilen bilgilere göre o toplantıda kongreleri başlatma kararı alınacak.



Ardından olağan kongre takvimi işletilecek.



Önce belde, sonra ilçe ve il ve son olarak da büyük kongre yapılacak.



AK Parti’nin kongre sürecini ekim ayında başlatılması, Ramazan Bayramı’na kadar il kongrelerini tamamlanması bekleniyor.



2025 Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor .



AK Parti’de kongrelerle ile birlikte kadrolar da yenilenecek.



Gözler büyük kongrede 110 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda nasıl bir değişim olacağında…



A takımı olarak değerlendirilen Merkez Yönetim Kurulu’nda kimler yer alacağı da büyük kongrenin ardından netleşecek.