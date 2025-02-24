AK Parti'de devir teslim törenleri yapıldı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, görevini Eyyüp Kadir İnan'a devretti. Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listelerinin yenilendiğini, Merkez Yürütme Kurulu'nda da (MYK) değişikliklerin yapıldığını anımsattı.



Bu kapsamda, AK Parti Genel Sekreterlik görevinde bir bayrak değişiminin yaşandığını dile getiren Şahin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu görevin kendisine 7 yıl önce tevdi edildiğini hatırlattı.



Bu zamana kadar yürüttüğü çalışmalara değinerek, partinin Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı, Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanlığı ve AK Parti Genel Sekreterliği ile üç dönem milletvekilliği görevini yaptığını anımsatan Şahin, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



AK Parti'nin Büyük Kongresi yapıldı: AK Parti'de yeni MYK belli oldu Haberi Görüntüle

10 YIL SÜREDİR GÖREVİNİN BAŞINDA Vedat Demiröz, AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanlığı görevini Ahmet Baha Öğütken'e devretti.



Demiröz, AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 8. Büyük Olağan Kongre sürecini tamamladıklarını belirterek, kongrenin ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) belirlendiğini hatırlattı.



İdari ve Mali İşler Başkanlığı görevinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine tevdi edilmesinin üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatan Demiröz, bu süre zarfında huzurlu ve uyum içerisinde çalıştıklarını anlattı.



AK Parti İdari ve Mali İşler Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Baha Öğütken ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



Öğütken, görevi Vedat Demiröz'ün elinden almanın kendisi için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:



"Başkanıma teşekkür ediyorum, 10 yıl önemli hizmetler verdi. Bu hassas görevi çok iyi başardı. Bundan sonraki hayatında ve siyasi hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde kendisini göreceğimizi düşünüyoruz. Hep birlikte milletimizi, ülkemizi ve mazlumları daha iyi bir noktaya taşıyabilecek bir Türkiye için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar peşinde, arkasında, yanında olacağız."

"SEÇİMİ KAZANMIŞ OLDU" AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, görevini Muhammed Faruk Acar'a devretti.



Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda bir bayrak değişimi yaşandığını dile getiren Dağ, 21 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu görevin kendisine tevdi edildiğini ve yaklaşık 4 yıldır görevi yürüttüğünü ifade etti.



Görevi süresince yaptıkları çalışmalara değinen Dağ, "2023 kampanyası belki de Cumhuriyet tarihinin en zor kampanyalarından birisiydi. Cumhuriyet tarihinin en sert seçimini göreceğimizi ifade etmiştik ve o kampanya 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' ile birlikte Türkiye'nin her yerinde gerçekten ekip arkadaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel bir iş çıkartmaya gayret ettik. Neticesinde de yüzde 52 oranında oyla Cumhurbaşkanımız bu seçimi kazanmış oldu." ifadelerini kullandı.



AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine getirilen Muhammed Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



Acar, 8. Olağan Büyük Kongre'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Tanıtım ve Medya Başkanlığı bayrağını Dağ'ın elinden almanın kendisi için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu söyledi.

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, görevini Ahmet Büyükgümüş'e devretti.



Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.