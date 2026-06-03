AK Parti'de dört ilde görev değişimi

AK Parti 'de dört şehirde il başkanları görevden alındı.

Adana, Diyarbakır , Giresun ve Siirt'te mevcut il başkanları ve il yönetimlerinde değişikliğe gidildi.

Partiden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliğine gidilmiştir." denildi.

Yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı ifade edildi.