AK Parti'de dört ilde görev değişimi
03.06.2026 10:54
Yeni il başkanlarının önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı bildirildi.
AK Parti'de dört il başkanlığında görev değişikliğine gidildi.
AK Parti'de dört şehirde il başkanları görevden alındı.
Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te mevcut il başkanları ve il yönetimlerinde değişikliğe gidildi.
Partiden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliğine gidilmiştir." denildi.
Yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı ifade edildi.