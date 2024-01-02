AK Parti’de Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin hazırlıkları sürüyor. AK Parti’de aday belirleme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 160 binden fazla AK Partili’nin katıldığı temayül yoklamasının ardından, bizzat kendisinin de katıldığı temayül yoklamalarını tamamladı.



Partide bugün aday tespit toplantısı yapılıyor.



Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Tavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’le birlikte Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz eşlik ediyor.



TOPLANTI SÜRERKEN YERLİKAYA, AK PARTİ GENEL MERKEZİ’NE GELDİ



Aday Tespit Komisyonu, toplantısını sürdürürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Yerlikaya’nın ismi kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için konuşuluyor.

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