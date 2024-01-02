AK Parti’de Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı

31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için yasal süreç resmen başladı. Partilerdeki hazırlıklar ise devam ediyor. AK Parti’de bu kapsamda bugün önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Aday Tespit Komisyonu’nu topladı. Toplantı devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Merkezi’ne geldi.

AK Parti’de Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı
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Yerel seçim yaklaşırken, partilerin hazırlıkları sürüyor. AK Parti’de aday belirleme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Cumhurbaşkanı , 160 binden fazla AK Partili’nin katıldığı temayül yoklamasının ardından, bizzat kendisinin de katıldığı temayül yoklamalarını tamamladı.

Partide bugün aday tespit toplantısı yapılıyor.

Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Tavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’le birlikte Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz eşlik ediyor.

TOPLANTI SÜRERKEN YERLİKAYA, AK PARTİ GENEL MERKEZİ’NE GELDİ

Aday Tespit Komisyonu, toplantısını sürdürürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Yerlikaya’nın ismi kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için konuşuluyor.

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