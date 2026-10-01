AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya’nın görevine Hülya Terzioğlu getirildi

AK Parti ’de görevden ayrılan Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu getirildi.



Gelişmeyi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Sn Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır” dedi.

Çelik, paylaşımda Terzioğlu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Sn Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır.

Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış hocamız, 2013 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik hayatına başlamıştır.

Çalışma alanları: modern dönem inanç problemleri, İslam ve Kadın, toplumsal cinsiyet, Deizm, Kader inancı ve özgürlük meselesi ve Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri.

2012’de İstanbul İl kadın kollarımızda bulunmuştur.

2013’te Kadem Sakarya Temsilciliğini yapmıştır.

2023’te Kelam Anabilim Dalında Profesörlüğe atanmıştır."

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istenmişti.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA İSTİFA ETMİŞTİ

Fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması istenmişti.

Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon TL'lik hisse aldığı, fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını öne sürülüyor.

Kaya'nın eşinin ise, 2026 yılı başlarında 55 liradan 150 bin adet hisse aldığı ve 4 bin 482 liradan sattığı, 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği ileri sürülüyor.

Kaya, eşiyle birlikte, Özata fonundan 2 milyar 200 milyon lira kazanç elde ettiğine ilişkin suçlamaların ardından 26 Eylül 2026 tarihinde, AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.