AK Parti'de Filistin Konferansı | Hakan Fidan'dan yardım çağrısı

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen Filistin’in Geleceği Konferansı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze, uluslararası sitemin istismarının ispatıdır." dedi. Fidan, yardım çağrısında bulunarak İsrail'in boykot edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti'de Filistin Konferansı | Hakan Fidan'dan yardım çağrısı

Dışişleri Bakanı , tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "'in Geleceği Konferansı"nın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın yönettiği "Küresel Diplomasi ve Filistin'in Geleceği" başlıklı birinci oturumuna katıldı.

Fidan, “'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının, kullanıldığının ve istismar edildiğinin canlı bir kanıtıdır.” dedi.

YARDIM ÇAĞRISI

Diplomasinin sonuna gelindiğini belirten Fidan, yaptırım çağrısı yapıp "Uluslararası camianın hukuk yoluna gitmesi gerekiyor. ’in boykot edilmesi gerekiyor." ifadelerini Kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise Gazze’de görülenden çok daha kötü bir durum olduğunu söyledi.

Safadi, “Gazzeli çocuklar Nobel ödülü değil yaşamak istiyor. İsrail bölgeye gitmesi gereken yardımları engelliyor. İnsanlar açlıktan ölüyor.” dedi.

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