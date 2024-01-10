AK Parti'de gözler 15 Ocak'a çevrildi: Yeniden Refah Partisi ile ittifak olacak mı?

Haber: Ahmet Örsoğlu

AK Parti’de seçim mesaisi sürüyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde üst komisyon toplantısına başkanlık yaptı.



Erdoğan’a 15 Ocak’ta açıklanacak 17’si büyükşehir olmak üzere 48 belediye başkan adayı ve seçim beyannamesi için sunum yapıldı.



YENİDEN REFAH İLE İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ



AK Parti’de ittifak çalışmaları da devam ediyor.



Hafta başında Yeniden Refah Partisi ile yapılması planlanan görüşme ertelendi.



NTV’nin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre genel başkan yardımcıları düzeyindeki görüşmeler olumlu istikamette değil.



Sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dahil olabileceği ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir görüşme yapılabileceği ifade ediliyor.



Kulislerde Yeniden Refah Partisi’nden gelecek desteğin özellikle İstanbul için önemli olabileceği dillendirilirken Yeniden Refah Partisi destek için büyükşehir belediye başkanlığı talebinde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.



Sürecin ise bu hafta tamamlanması planlanıyor.



SEÇİM BEYANNAMESİ



Pazartesi günü açıklanacak seçim beyannamesi ile ilgili ayrıntılar da netleşmeye başladı…



Cumhurbaşkanı Erdoğan beyannamede güvenli ve dirençli şehirler, hizmet icraat belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve kültür bölümlerinde yeni başlıkları kamuoyuna duyuracak.



Belediye başkan adaylarından açıklanan başlıklara göre yeni projeler üretmeleri istenecek.



TÜM ÇALIŞMALAR OCAK AYINDA BİTİRİLECEK



AK Parti ilçe belediye başkan adayları için de çalışmalarını sürdürüyor…



NTV’nin edindiği bilgilere göre MHP ile 30 büyükşehrin ilçeleriyle, 29 ilin merkez ilçelerinde ittifak yapılacak.



Meclis üyelikleri hariç tüm aday çalışmaları ocak ayında bitirilecek.