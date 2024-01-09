AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta

AK Parti'de ittifak görüşmeleri de sürüyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre Ak Parti, Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi'yle görüşmeleri bu hafta bitirmeyi planlıyor.



İddiaya göre Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ak Parti adayını desteklemek için üyükşehirlerden birinde destek bekliyor.



Ak Parti cephesi ise ilçe belediyesi veya meclis üyelikleri üzerinden uzlaşı arayışında.



Yeniden Refah Partisi temsilcileri ise son seçimlerde alınan yüzde 2.8 oranındaki oylarının İstanbul seçimleri için kritik olduğu görüşünde.



Büyük Birlik Partisi'nden ise, Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek geldi.