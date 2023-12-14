AK Parti’de iki önemli toplantı (HÜDA PAR ve BBP heyetleri ziyaret edecek)

AK Parti’de yerel seçim çalışmaları sürüyor. Bugün parti genel merkezinde iki önemli toplantı gerçekleşecek. HÜDA PAR ve Büyük Birlik Partisi heyetleri, AK Parti’yi ziyaret edecek. Ziyaretlerin ana gündem maddesi, yerel seçim olacak.

AK Parti’de iki önemli toplantı (HÜDA PAR ve BBP heyetleri ziyaret edecek)
AK Parti belediye başkanı adayları ne zaman açıklanacak? Yerel seçimler öncesi gündemde

AK Parti belediye başkanı adayları ne zaman açıklanacak? Yerel seçimler öncesi gündemde

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Siyasetin ana gündem yaklaşan yerel seçim.

Siyasi partiler, yerel seçim stratejilerine son şeklini veriyor. İktidar cephesinde AK Parti, cumhurbaşkanlığı seçimindeki formülü yerele taşıma hedefinde.

Bu kapsamda bugün, AK Parti Genel Merkezi’nde iki önemli görüşme gerçekleşecek.

Saat 15.00’te HÜDA PAR heyeti, saat 18.00’de ise Büyük Birlik Partisi heyeti partiyi ziyaret edecek.

Ziyaretlerde yerel seçimde izlenecek yol haritalarına ilişkin uygulanacak stratejiler masaya yatırılacak.

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