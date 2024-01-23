AK Parti'de ilçe adayları mesaisi

AK Parti'de seçim çalışmaları sürüyor.



İl belediye başkan adaylarının tanıtımı biterken sırada ilçe belediye başkan adayları var.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki mesaisini sürdürdü.



Erdoğan’ın başkanlık yaptığı üst kurul toplantısında Ankara, Gaziantep, Van ve Adana’nın ilçe belediye başkan adayları ele alındı.



Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkan adayları için hazırlıklar sürerken AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının çarşamba ya da perşembe günü açıklaması bekleniyor.



AK Parti’de iki önemli toplantı (Yeniden Refah ve BBP ile ittifak görüşmesi) Haberi Görüntüle YENİDEN REFAH PARTİ İLE İTTİFAK OLACAK MI?



AK Parti'de Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile ittkifak görüşmeleri de sürüyor.



SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK'TA



Ak Parti seçim beyannamesini ise 30 Ocak’ta Ankara’da açıklayacak.



Beyannamede partinin yol haritası seçmene anlatılacak.



8 başlıktan oluşan beyannamenin depreme dirençli güvenli şehirler temasıyla sunulması bekleniyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin