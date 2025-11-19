AK Parti'de İmralı ziyareti toplantısı
19.11.2025 15:15
AK Parti'de yarın saat 15.00'te İmralı'ya gidiş konusunun ele alınacağı bir toplantı yapılacak.
Görüşmenin konusu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı'ya gidişi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyon üyelerinin İmralı Adası'na giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la sürece ilişkin görüşmesi gerektiğini söylemişti.
Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım İmralı'ya ben giderim." demişti.
MHP lideri, "Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok." ifadelerini kullanmıştı.
KRİTİK TOPLANTI CUMA GÜNÜ YAPILACAK
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, cuma günü yapılacak toplantıda İmralı'ya gidilmesi konusunu ele alacak.
Toplantıda İmralı'ya gidiş konusunun oylanması bekleniyor.
AK PARTİ TOPLANTIYOR
Kritik toplantı öncesinde AK Parti'de de bir toplantı yapılacak.
AK Parti'de yarın saat 15.00'te süreç komisyonu üyeleri ile İmralı'ya gidiş konusu görüşülecek.