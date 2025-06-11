AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi bayram sonrası yoğun bir tempo bekliyor.



Haziran ayı sonunda Kızılcahamam'da il başkanları, 11-12-13 Temmuz tarihlerinde ise yine Kızılcahamam'da milletvekilleri kampa girecek.



Kamplar, yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kampta Genel Merkez Çalışmaları Oturumu ve TBMM Grup Çalışmaları Oturumu gerçekleştirilecek.



Bakanların da katılacağı toplantılarda eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, dış politika, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanlarında sunumlar yapılacak.



Milletvekilleri ve bakanların güncel konularda fikir alışverişinde bulunması sağlanacak.



Programın açılış ve kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINACAK



AK Parti'nin Kızılcahamam kampında Terörsüz Türkiye sürecinin de kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.



İl başkanları sahadan gelen verileri parti yönetimiyle paylaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinin halktaki yansıması değerlendirilecek.



Sürecin seçmene daha fazla anlatılması için atılabilecek adımların konuşulması da hedefler arasında...



Milletvekilleri ile yapılacak toplantılarda ise hukuki düzenlemelere değinilmesi yeni Anayasa konusunda atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.



ANAYASA KOMİSYONU MESAİSİNİ SÜRDÜRECEK



AK Parti içinde kurulan Anayasa Komisyonu ise bayram sonrası yapılacak ikinci toplantıyla mesaisini sürdürecek. Komisyonun toplantılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.



ERDOĞAN'IN DİPLOMASI TRAFİĞİ



Cumhurbaşkanı, dış politika temaslarını arttıracak.



Erdoğan, 24-25 Haziran'da Hollanda'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.



Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere toplantı marjında pek çok liderle ikili görüşme yapması beklentisi var.