AK Parti’de kongre hazırlığı | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni “A Takımı”nı oluşturacak

AHMET ÖRSOĞLU / Ankara



AK Parti’nin 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak.



Kongrenin teması “Türkiye Yüzyılı” olarak belirlendi.



81 ilden binlerce kişi ve 400 özel konuk davet edildi.



Kongrenin yapılacağı salonun hem içi hem de dışı “Cumhuriyetin Yüz Akı”, “Türkiye’nin Ortak Aklı” pankartları ile donatılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce salonun dışında ardından kürsüde konuşacak.



Erdoğan’ın özellikle terörle mücadele, yeni anayasa ve ekonomiye dair yeni mesajlar vermesi bekleniyor.

MKYK ÜYELERİNİN BÜYÜK ORANDA DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR



Kongrede, AK Parti’yi yerel seçimlere taşıyacak kadro şekillenecek.



75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda büyük oranda değişikliğe gidilmesi bekleniyor.



MKYK’nın üye sayısının 50’ye düşebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında.



Milletvekilleri arasından da az sayıda isim yeni yönetimde olacak.



AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde tüzük değişikliği beklenmiyor.



Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.



Kongrede Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de bir konser verecek.



Azerin, AK Parti milletvekili sanatçı Yücel Arzen’le birlikte düet de yapacak.

ERDOĞAN “A TAKIMI”NI BELİRLEYECEK



Gözler ise kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “A Takımı”nda olacak.



Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından MYK, yani genel başkan yardımcıları seçilecek.



Mesainin sürdüğü listeye son şeklinin aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmesi planlanıyor.