AK Parti’de kongre hazırlığı | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni “A Takımı”nı oluşturacak

AK Parti, yerel seçim öncesi olağanüstü kongreye gidiyor. Cumartesi günü yapılacak kongrede parti yönetimi belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni “A Takımı”nı oluşturacak. Kongrede Erdoğan’ın iç ve dış siyasete ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

AK Parti’de kongre hazırlığı | Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni “A Takımı”nı oluşturacak

AHMET ÖRSOĞLU / Ankara

AK Parti’nin 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Kongrenin teması “ Yüzyılı” olarak belirlendi.

81 ilden binlerce kişi ve 400 özel konuk davet edildi.

Kongrenin yapılacağı salonun hem içi hem de dışı “Cumhuriyetin Yüz Akı”, “Türkiye’nin Ortak Aklı” pankartları ile donatılacak.

Cumhurbaşkanı , önce salonun dışında ardından kürsüde konuşacak.

Erdoğan’ın özellikle terörle mücadele, yeni anayasa ve ekonomiye dair yeni mesajlar vermesi bekleniyor.

MKYK ÜYELERİNİN BÜYÜK ORANDA DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR

Kongrede, AK Parti’yi yerel seçimlere taşıyacak kadro şekillenecek.

75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda büyük oranda değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

MKYK’nın üye sayısının 50’ye düşebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında.

Milletvekilleri arasından da az sayıda isim yeni yönetimde olacak.

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde tüzük değişikliği beklenmiyor.

Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.

Kongrede Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de bir konser verecek.

Azerin, AK Parti milletvekili sanatçı Yücel Arzen’le birlikte düet de yapacak.

ERDOĞAN “A TAKIMI”NI BELİRLEYECEK

Gözler ise kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “A Takımı”nda olacak.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından MYK, yani genel başkan yardımcıları seçilecek.

Mesainin sürdüğü listeye son şeklinin aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmesi planlanıyor.

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